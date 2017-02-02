Kılıçdaroğlu, AB'ye Üye Ülkelerin Büyükelçileri ile Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliğine üye ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, AB'ye Üye Ülkelerin Büyükelçileri ile Bir Araya Geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliğine üye ülkelerin büyükelçileri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliğine üye ülkelerin büyükelçileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in koordinatörlüğünde gerçekleşen kahvaltılı çalışma toplantısında Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Selin Sayek Böke de hazır bulundu. - ANKARA

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