Dha ANKARA - Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle kahvaltıda buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin büyükelçileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in koordinatörlüğünde gerçekleşen kahvaltılı çalışma toplantısında, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Selin Sayek Böke de hazır bulundu.
Kılıçdaroğlu, AB Üyesi Ülkelerin Büyükelçileriyle Kahvaltıda Buluştu
Dha ANKARA - Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle kahvaltıda buluştuCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin büyükelçileri ile kahvaltıda bir araya geldi.
Dha ANKARA - Kılıçdaroğlu, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle kahvaltıda buluştu