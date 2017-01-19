Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Görüştü

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makam odasına kabul ederek görüştü.

Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Görüştü

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyeti TBMM'deki makam odasına kabul ederek görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu. - Ankara

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