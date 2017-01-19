Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Görüştü / Fotoğraflar

Kılıçdaroğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile Görüştü / Fotoğraflar

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