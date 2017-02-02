Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliğine üye ülkelerin büyükelçileri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliğine üye ülkelerin büyükelçileri ile kahvaltı yaptı. Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in koordinatörlüğünde gerçekleşen kahvaltılı çalışma toplantısında Genel Başkan Yardımcıları, Bülent Tezcan, Selin Sayek Böke de hazır bulundu.
(İHA) - ANKARA
Kılıçdaroğlu AB Büyükelçileriyle Kahvaltı Yaptı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliğine üye ülkelerin büyükelçileri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliğine üye ülkelerin büyükelçileri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliğine üye ülkelerin büyükelçileri ile kahvaltı yaptı. Dış ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in koordinatörlüğünde gerçekleşen kahvaltılı çalışma toplantısında Genel Başkan Yardımcıları, Bülent Tezcan, Selin Sayek Böke de hazır bulundu.