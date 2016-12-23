Kılıçdaroğlu, Aa 'Yılın Fotoğrafları' Oylamasına Katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.



Genel Başkan Kılıçdaroğlu, haber kategorisinde Ömer Ürer'in çektiği, Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 900'den fazla vatandaşın, güvenlik güçlerince evlerinden tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldüğü "Terörden kurtarılan vatandaşlar" isimli fotoğrafa oy verdi.



Yaşam kategorisindeki fotoğrafları da inceleyen Kılıçdaroğlu, Cem Genco'un "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafı için oy kullandı.



Kılıçdaroğlu, spor kategorisinde ise foto muhabiri Cem Özdel'in "Rodeo şampiyonası" adlı fotoğrafına oy verdi.



Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanmayı tamamladıktan sonra, "Anadolu Ajansı öteden beri fotoğraf konusunda son derece başarılı. Haberler tartışılabilir ama fotoğrafın neresini tartışacaksın? Çünkü bütün gerçekleri, bütün çıplaklığıyla önünüze koyuyor. O kareyi yakalamak zor bir iş." ifadesini kullandı.