Kılıçdaroğlu, 40'tan Fazla ile Gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kampanyası kapsamında, 40'ın üzerinde ili ziyaret etti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'nin Polatlı mitingi öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun değişikliğin TBMM'de kabul edilmesinin ardından, halk oylaması kampanyasına ilişkin çalışmalara başladığını belirtti.



Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kampanya süresince 40'tan fazla ile gittiğini aktaran Bingöl, ziyaret edilen illerde gün boyu çok sayıda etkinlik yapıldığını bildirdi.



İstanbul'la başlayan kampanya programı kapsamında Diyarbakır, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, Trabzon, Samsun ve Adana'nın da ziyaret edildiğini vurgulayan Tekin Bingöl, "Kampanyayı Ankara'da tamamlıyoruz." dedi.