- Grup toplantısından detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kılıçdaroğlu: "21 Ocak 2017 Bizim Demokrasi ve Cumhuriyet Tarihimiz Açısından da Önemli Bir Tarih "
- Grup toplantısından detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
- Grup toplantısından detaylar
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads