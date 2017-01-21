Kılıçdaroğlu: "21 Ocak 2017 Bizim Demokrasi ve Cumhuriyet Tarihimiz Açısından da Önemli Bir Tarih "

- Grup toplantısından detaylar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

- Grup toplantısından detaylar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

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