Kılıçdaroğlu: '200 Yıllık Demokrasi Mücadelesi Geriye Döndürülemez'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Parlamentoda oynanan oyunu milletimizin bozacağına yürekten inanıyorum. TBMM'de yapılan hatayı milletimiz düzeltecektir. 200 yıllık demokrasi mücadelesi geriye döndürülemez." dedi.



Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından partisinin TBMM Grubunu topladı.



Açık ve net bir şekilde "tarafsız bir cumhurbaşkanı" istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Taraflı bir cumhurbaşkanının bu ülkeye getirebileceği hiçbir hayır yoktur. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Çatışmadan uzak durmak istiyoruz. O açıdan mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Bütün CHP milletvekillerinin sokak sokak, cadde cadde, kahve kahve, fabrika fabrika gezerek gerçekleri millete anlatmasını isteyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu soruyu sorun önce sevgili vatandaşlarımıza; 'Siz taraflı bir cumhurbaşkanı mı istiyorsunuz, yoksa tarafsız bir cumhurbaşkanı mı istiyorsunuz? Siz camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girsin mi istiyorsunuz, girmesin mi istiyorsunuz?' Biz camiye de kışlaya da adliyeye de siyaset girmesin istiyoruz. Cumhurbaşkanı devletin sigortası olsun ve tarafsız olsun istiyoruz. Eğer siz buna 'evet' diyorsanız referandumda bu önünüze gelecek, hep birlikte buna 'hayır' diyeceğiz.



Türkiye'nin hayrı için, çocuklarımızın geleceği için, vatanımız, milletimiz için buna 'hayır' demek zorundayız ve anlatmak zorundayız. Bu olay sadece CHP'nin sorunu değildir. Bu sorunun işçinin sorunudur, memurun sorunudur, emeklinin sorunudur, ev kadınının sorunudur, üniversitede hoca olanın sorunudur, ilköğretimde öğretmen olanın sorunudur. Birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte halkımıza anlatacağız."



"Biz haklıyız"



Kılıçdaroğlu, çağrısının bütün vatandaşlara olduğunu dile getirdi.



Her kesimden insana seslenen Kılıçdaroğlu, "Demokrat olanlar, kendisini liberal, milliyetçi, Atatürkçü, ülkücü olarak görenler, akademisyenler, doktorlar, çiftçiler, memurlar, emekliler hep birlikte vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkalım. Hep birlikte bu güzel ülkede huzur içinde, insan gibi yaşayalım, düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edelim. Bizim mücadelemiz haklı bir mücadeledir, bizim mücadelemiz demokrasi, Cumhuriyet, hürriyet, özgürlük mücadelesidir, bizim gibi düşünmeyenlere saygı gösterme mücadelesidir. O nedenle biz haklıyız." diye konuştu.



"Parlamentoda oynanan oyunu milletimizin bozacağına yürekten inanıyorum. TBMM'de yapılan hatayı milletimiz düzeltecektir. 200 yıllık demokrasi mücadelesi geriye döndürülemez." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğine ilişkin birinci bölümün Mecliste değişikliğin ne getirdiğini bilmeyen milletvekillerinin oylarıyla tamamlandığını öne sürdü.



"Mücadelemiz hayırlı olsun"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Her davamızda haklıyız, her söylediğimizde haklıyız. Bir Allah'ın kulu çıkıp, iktidar tarafından, 'Şu söylediğiniz yanlış' diyemiyor. Diyemez de zaten çünkü biz sadece kendimizi değil, bu ülkenin bütün insanlarını, Türkiye'yi savunuyoruz ve onların çıkarlarını savunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan bu hatayı milletimiz kesinlikle düzeltecektir.



Milli Kurtuluş Savaşı'nı beraber verdik, şimdi demokraside milli kurtuluş savaşını vereceğiz, özgürlükte bu kurtuluş savaşını hep birlikte vereceğiz. Tarafsız bir cumhurbaşkanı oluncaya kadar, milletin iradesi parlamentoya sağlıklı yansıyıncaya kadar. Her vatandaşın huzur içinde düşüncesini açıklayıncaya kadar, yasakların olmadığı, düşüncelerin özgürce ifade edildiği bir Türkiye'yi ayağa kaldırıncaya kadar. Hepimizin mücadelesi önemlidir. Ülkemize karşı, çocuklarımıza, vatanımıza, Cumhuriyetimize, birliğimize karşı bu mücadelemizi yapacağız. Mücadelemiz hayırlı olsun."



(Bitti)