Kılıçdaroğlu: '17 Temel Soruyu Bir Daha Soruyorum'

Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenledi.

Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı düzenledi.

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