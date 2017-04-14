Kılıçdaroğlu: "16 Nisan Referandumunda Çok Güçlü Bir Hayır Yanıtını Hak Ettiler"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlediği basın toplantısında "16 Nisan referandum unda çok güçlü bir hayır yanıtını hak ettiler" dedi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ortaköy Feriye Restoran'da düzenlediği basın toplantısında anayasa değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği tartışmaları gündeme geldiğinden beri neden değiştirilmek istendiğini sorduklarını söyleyerek, "Beyhude yanıt bekledim. İzah yerine hakaret işittim. İşsizlik, terör gibi sorunlar varken neden anayasa değişikliği dediğimde terörist, hain olarak suçlandım. Neden TBMM işlevsiz bırakılıyor dediğimde, "Sen de darbecisin" iftiralarını hayretle izledim. Defalarca televizyon programına çıkmayı teklif ettim. Ama hakikatin ortaya çıkmasından korktular gelmediler. Nasılı anlattılar ama neden sorusuna hiç cevap vermediler. Uygarca tartışma imkanı bulsaydık neden diye soracaktım. Neden milletin vekili meclis kürsüsünden bakana soru soramıyor. Neden meclisi küçük görüyor aşağılıyorsunuz? Neden Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığını ortadan kaldırıyorsunuz? Dağa taşa meclisin yetkisi arttırılıyor diye yazıp günaha giriyorsunuz" dedi.



Kılıçdaroğlu, "Neden diyerek düştük yollara, maalesef cevabını alamadan sandığa gidiyoruz. Anayasa değişikliğinin yedinci maddesi ile cumhurbaşkanlığının tarafsızlık yetkisi ortadan kaldırılıyor. Cumhurbaşkanına meclisi feshetme yetkisi veriliyor. Atatürk'e bile verilmeyen bu yetki tek adama verilmek isteniyor. İnsanı yaşamında neden diye sorgulayanlar ilerler. Bize sizlere neden bu anayasa değişikliği sorusunun cevabı verilmedi. Hakaretlerle iftiralarla ve yalanlarla bu soru hep geçiştirildi. O yüzden 16 nisan referandum unda çok güçlü bir hayır yanıtını hak ettiler. Sorularımıza cevap verilmediği için hep birlikte hayır diyerek bir demokrasi destanı yazacağız. Türkiye'ye yakışan budur" ifadelerini kaydetti. - İSTANBUL