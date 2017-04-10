Kılıçdaoğlu: Ne Yaptım Ben Size?

İzmit'te konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hükümete seslendi: ''Ne yaptım ben size? Devletin parasını uçaklarını arabalarını kullanıyorsunuz bunların hiçbirisini kullanmıyoruz.

Kılıçdaoğlu: Ne Yaptım Ben Size?

İzmit'te konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hükümete seslendi: "Ne yaptım ben size? Devletin parasını uçaklarını arabalarını kullanıyorsunuz bunların hiçbirisini kullanmıyoruz. Onlar, onlara güveniyorlar yer gök yazılmış 'Evet.' Neye 'Evet?' Biz de milletimize Allah'ımıza güveniyoruz" dedi....

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