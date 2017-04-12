Kılıç: ''mahalle Tipi Kompleks' Olarak Adlandırdığımız 1800 Tesis Yaptık' - Istanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, son 1,5 yıl içinde futbol, basketbol ve voleybol branşının yapıldığı 1800 "mahalle tipi kompleksler" inşa ettiklerini söyledi.



Çekmeköy'de Alemdağ Kültür Merkezi'nde amatör kulüpler le ve sporcularla bir araya gelen Bakan Kılıç, Türkiye'nin son 15 yılda çok büyük atılımlar gerçekleştirdiği belirtti.



Yapılan spor tesislerinin sayısının hızla attığını dile getiren Kılıç, "Son 1,5 yıl içinde, 35'e 50 metre halı saha yanında basketbol ve voleybol sahası olacak 'mahalle tipi kompleks' olarak adlandırdığımız 1800 tesis yaptık. Bu tesislerin 920'si bitti, geri kalanın inşası devam ediyor. Bunların inşası da yaz döneminde bitecek. Okul tatilinde Türkiye'nin dört bir yanında bu tesisler hizmette olacak. Aileler, çocuklarının spor ve sosyal aktiviteler içinde olduğunu göre bilecek. Gençler bu tesisleri kullanabilecek." ifadelerini kullandı.



Çekmeköy'de bulunan statla ilgili konuşan Kılıç, "Bu stat bakanlığımızca inşa edilmiş. O stadın da toparlanması lazım. İnşallah onu da bu yaza yetiştireceğiz." diye konuştu.



Çekmeköy'de binicilik kulüplerinin çok olduğuna vurgu yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, şunları kaydetti:



"Binicilik bizim hem geleneksel hem de ulusal ve uluslararası alanda çok daha fazla sporcunun olması gereken bir branşımızdır. İnşallah, Çekmeköy'de aynı zamanda binicilikle alakalı tesislerde girişimi konusunda, belki de bizim yeniden ihya edeceğimiz tesisinin yanına bir yer bulursak, binicilik kulüplerinin ayrı şekilde desteklenmesi için bir çalışma başlatacağız. Kendim de binici olduğum için biraz bu işleri bilirim. Binicilik gerçekten çok farklı bir branştır. Ata sporumuz olduğunu da düşünürsek, bunu farklı noktalara taşımamız gerekiyor. İnşallah bunu da Çekmeköy'de başarırız."



Daha fazla çalışmayla daha iyi noktalara gelineceğini anlatan Kılıç, "Önceki yıllarda zor ve dar şartlar olduğunu bilirseniz şu anda gelinen noktayı çok iyi anlarsınız. En büyük şansımız Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi. Burada bulunan küçük kardeşlerimiz önümüzdeki dönemlerde ülkemizi daha fazla temsil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Kılıç, organizasyonda kulüplerin yöneticilerinin ve sporcularının sıkıntılarını da dinleyerek sohbet etti.