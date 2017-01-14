Kılıç Holding'e çevre ödülü

Kılıç Holding'ten çevreci atağı

Alınan ödülle büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Kılıç Deniz Ürünleri İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan, Kılıç Holding olarak, çevreci projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Maliyeti yüksek ve çevreyi kirleten enerji kaynaklarının yaşadığımız gezegene büyük zarar verdiğini ifade eden Kızıltan, "Kılıç Holding bünyesinde, Muğla, Salih Adası'ndaki maliyeti yüksek ve çevre kirliliğine sebep olan dizel jeneratörlerin kullanımını azaltmak için 100kW gücünde şebekeden bağımsız bir güneş enerjisi sistemi kurmuştuk. Çevreyi koruyan maliyeti az enerji kaynaklarına yönelmek hem sağlığımız için hem de işletmeler için büyük bir öneme sahip" dedi.

Proje ödülleri sahiplerini buldu

Proje Üretimi ödülü Yapı Kredi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yönetilen Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) kapsamında "Proje Üretiminde En Başarılı Banka" ödülüne layık görüldü. Yapı Kredi, ticari segment ve KOBİ müşterilerinin enerji verimliliğini artırmak üzere finans sağlamayı hedefleyen program kapsamında 740'tan fazla proje üreterek söz konusu ödülü almaya hak kazandı. TurSEFF programı kapsamında Yapı Kredi'nin finansman sağladığı ticari segment projeleri de ödüle layık görüldü. Saydam Tekstil, enerji harcamalarını en aza indirerek "Üretimde Otomasyonu En İyi Kullanan Proje" ödülünü kazandı.