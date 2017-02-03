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Kilauea Volkanı'nın Lavları Okyanusa Aktı
Kilauea Volkanı'nın Lavları Okyanusa Aktı
3 Şubat 2017 Cuma 15:24
Hawaii’deki Kilauea Volkanı'nın okyanusa lav akıtmaya başlamasıyla çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.
Hawaii'deki Kilauea Volkanı'nın okyanusa lav akıtmaya başlamasıyla çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.
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[9227246] DailyMotion.com
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