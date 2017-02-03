Kilauea Volkanı'nın Lavları Okyanusa Aktı

Hawaii’deki Kilauea Volkanı'nın okyanusa lav akıtmaya başlamasıyla çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

Hawaii'deki Kilauea Volkanı'nın okyanusa lav akıtmaya başlamasıyla çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Hawaii