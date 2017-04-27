Kik Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanları Toplantısı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan uluslararası koalisyon güçlerine verdiği desteği vurguladı.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif başkanlığında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da KİK Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanları ortak toplantısı yapıldı.



KİK Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, KİK üyesi bakanların siyasi, güvenlik ve savunma alanında bazı konuları ele aldıklarını, Suriye, Irak ve bölge ülkelerinde terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine verdikleri desteklerini vurguladı.



Bakanların, ülkelerinin içişlerine herhangi bir dış müdahaleyi reddettiğini ifade ettiğini kaydeden Zeyyani, bölge ülkelerdeki siyasi, ekonomik, güvenlik ve askeri gelişmelerle ilgili KİK ülkeleri arasında bir vizyon belirlenmesinin önemine dikkati çekti.



Toplantıda terör ve terör gruplarıyla mücadeledeki kararlılık ile güvenlik ve istikrarın sağlanması için harcanan tüm çabalara verilen desteğin vurgulandığını ifade eden Zeyyani, Yemen'de meşruiyete destek verdiklerini ve Yemen krizinin sonlandırılması için uluslararası toplumun çabalarını desteklediklerini belirtti.