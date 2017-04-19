Kıjik mezrasına yıkım kararı



IĞDIR - Iğdır merkez Suveren Köyü'ne bağlı Kıjik Mezrası'nda bulunan 24 hane için yıkım kararı çıktı.

Iğdır merkez Suveren Köyü'ne bağlı Kıjik Mezrası'ndaki 24 hane, Iğdır'a bağlı Erhacı Köyü'nün merasına kurulduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıktı. Yıllardan beridir burada oturduklarını belirten mezra halkı, gidecek yerlerinin olmadığını belirttiler.

Sabah saatlerinde iş makinelari jandarmanın güvenlik önlemleri altında ve mezra sakinlerinin gözü önünde yıkıma başladı. Yıkım esnasında kameralara konuşan Kıjik mezrasında ikamet eden ve evi yıkılan Ali Abakay, "Allah rızası için bize haksızlıktır. Bir mahkeme nasıl bir karar vermiş evlerimizi haksız yere yıktılar . Evlerimizi yıkıyorlar söküyorlar tamam biz bir şey demiyoruz çoluk çocuk kimse sesini çıkarmıyor. Biz diyoruz devlettir kanundur nasıl uygunsa öyle yapsın. Evlerimiz yıkılmış ama şimdide diyor ki senin yıkılan kapı, pencere ve ağaçlarının hepsini toplayıp götüreceğim. Neden bizim evimizin sacını, kapı ve penceresini götürüyorlar. Biz bu yıkılan malzamelerimizi belki hurdacıya vereceğiz çoluk çocuğumuzun emeğini rızkını neden yükleyip götürsünler. Kapı pencereler bize ihtiyaçtır ve lazımdır. Rusya'dan gelmemişiz. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Bir Suriye'li kadar olmuyormuyuz. Bizim burada bir karış toprağımız hakkımız yokmu. Peki biz nereye gideceğiz. Bu topraklarda dede, baba ve atalarımız 150 yıldır yaşamış ve bizde yaşıyoruz. Bizim bu toprak üzerinde hiç hakkımız yokmu" dedi.