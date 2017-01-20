Kiğılı: "Bu Yıl Yüzde 4 Büyürsek Çok İyi"

Erkek giyim markası Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, AVM Endeksi'nin açıklandığı toplantıda açıklamalarda bulundu.



Erkek giyim markası Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, AVM Endeksi'nin açıklandığı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kiğılı, 2017 yılı için yüzde 4 büyümenin kendileri açısından olumlu bir sonuç olacağını söyledi. Bütün AVM'lerin sahipleriyle konuşabilen nadir markalardan biri olduklarını dile getiren Kiğılı, adımlarında sektörün menfaatlerini göz önüne aldıklarını belirtti. Kiğılı, "Hiç biriyle kavga etmedim. Sektörün menfaatlerini ön plana alan bir kuruş kirasını geciktirmeyen bir markayım. Onun için sesim gür çıkar. En iyi ciroyu ben yaparım en iyi yerleri ben alırım, en iyi fiyatlara ben alırım 200 metrekareler için" dedi.



"Erkekler içeriye giriyor, erkek giyimi düşüyor"



Kiğılı, bu yıl yüzde 4 büyümenin kendileri açısında olumlu bir sonuç olacağını açıkladı. Erkek giyimiyle uğraştıklarını belirterek çok talihsiz bir iş yaptıklarını ifade eden Kiğılı espirili bir dille, "Erkek Türkiye'de aile bireyleri içerisinde en zavallı kişi. Erkek giyimi zor. Bu seneki erkek giyim verileri gittikçe geride. Bir sürü ordunun içinde atılan var. Polisin içinde atılan var. FETÖ deniliyor, erkekler içeriye giriyor hepsi hapisteler. Geçenlerde bir toplantı yaptım mağazalarla. Dedim ki; 'Bir sürü iyi müşteriniz var telefonla ulaşıyorsunuz. Onlar da bana 'Abdullah Bey ulaştığımız öyle kişiler var ki bir çoğunun maddi durumları son derece iyi' dediler. Sokaktaki simitçi de benim müşterim Başbakan da benim müşterim. Biz öyle markayız. Bir çok insana ulaşamıyoruz. Nerede bu insanlar? Bu insanların bir kısmı hapiste" diye konuştu.



"Yabancılar erkek giyim sektörüne gelemiyorlar"



Kiğılı, Türkiye'de bayan giyim sektöründe birkaç Türk firması olduğunu belirterek yabancı yatırımcıların bayan giyiminde Türkiye pazarını aldıklarını belirtti. Kiğılı, "Yabancılar erkek giyim sektörüne gelemiyorlar. Gelmeleri de mümkün değil. Dünyanın en büyük markalarını getir burada perişan olur. Bu sektör yıllar boyu bir araya gelmedi. Gelmemesinin nedeni de hep kendini beğenmişlik" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL