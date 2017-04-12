Kiev Soloists

Kiev Solistleri, 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında sizlerle...Ukrayna'nın en önemli oda müziği topluluğu olarak görülen Kiev Solistleri, aynı zamanda ülkenin resmi kültür elçisi olarak ödüllendirilen oda orkestrasıdır.

Kiev Soloists

Kiev Solistleri,

34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında sizlerle...

Ukrayna'nın en önemli oda müziği topluluğu olarak görülen Kiev Solistleri, aynı zamanda ülkenin resmi kültür elçisi olarak ödüllendirilen oda orkestrasıdır. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın saygın konser salonlarında büyük beğeni toplayan konserlere imza atıyorlar.

Ankara'da ilk kez festivalimizde yer alacak olan topluluğa kemanda dünyaca ünlü virtüöz solist olan Valeriy Sokolov eşlik edecek. Sokolov, Yehudi Menuhin Okulu'nun en tanınmış mezunlarından biri olarak biliniyor

Valeriy Sokolov, kemanJ. S. Bach             İki Keman için Konçerto, BWV 1043, re minor

I. Vivace

II. Largo, ma non tanto

III. Allegro

Valeriy Sokolov, keman / Yuri Stepin, keman

P. Tchaikovsky        Souvenir de Florence / Floransa Anıları, O?. 70

I. Allegro con spirito

II. Adagio cantabile e con moto

III. Allegretto moderato

IV. Allegro vivace

**

A.Vivaldi - Dört Mevsim

Keman Konçertosu, RV 269, "İlkbahar", mi Majör  Allegro / Largo / Danza pastorale

Keman Konçertosu, RV 315, "Yaz", sol minor

Allegro non molto /  Adagio e piano – Presto e forte / Presto

Keman Konçertosu, RV 293, "Sonbahar", Fa Majör

Allegro / Adagio molto / Allegro 'Caccia'

Keman Konçertosu, RV 297, "Kış", fa minör

Allegro non molto / Largo  /  Allegro

Valerii Sokolov, keman / Olga Shadrina, klavsen

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Yenimahalle

Mekan : MEB Şura Salonu

Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Kiev Soloists

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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