Kiev Soloists

Kiev Solistleri,

34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında sizlerle...





Ukrayna'nın en önemli oda müziği topluluğu olarak görülen Kiev Solistleri, aynı zamanda ülkenin resmi kültür elçisi olarak ödüllendirilen oda orkestrasıdır. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın saygın konser salonlarında büyük beğeni toplayan konserlere imza atıyorlar.Ankara'da ilk kez festivalimizde yer alacak olan topluluğa kemanda dünyaca ünlü virtüöz solist olan Valeriy Sokolov eşlik edecek. Sokolov, Yehudi Menuhin Okulu'nun en tanınmış mezunlarından biri olarak biliniyorValeriy Sokolov, kemanJ. S. Bach İki Keman için Konçerto, BWV 1043, re minorI. VivaceII. Largo, ma non tantoIII. AllegroValeriy Sokolov, keman / Yuri Stepin, kemanP. Tchaikovsky Souvenir de Florence / Floransa Anıları, O?. 70I. Allegro con spiritoII. Adagio cantabile e con motoIII. Allegretto moderatoIV. Allegro vivace**A.Vivaldi - Dört MevsimKeman Konçertosu, RV 269, "İlkbahar", mi Majör Allegro / Largo / Danza pastoraleKeman Konçertosu, RV 315, "Yaz", sol minorAllegro non molto / Adagio e piano – Presto e forte / PrestoKeman Konçertosu, RV 293, "Sonbahar", Fa MajörAllegro / Adagio molto / Allegro 'Caccia'Keman Konçertosu, RV 297, "Kış", fa minörAllegro non molto / Largo / AllegroValerii Sokolov, keman / Olga Shadrina, klavsenDetaylar :İl : Ankaraİlce : YenimahalleMekan : MEB Şura SalonuMekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K BlokBaşlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00Kategori : Kiev SoloistsTür : KonserÜcretlimi? : Hayır