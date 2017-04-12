Kiev Soloists
Kiev Solistleri, 34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında sizlerle...Ukrayna'nın en önemli oda müziği topluluğu olarak görülen Kiev Solistleri, aynı zamanda ülkenin resmi kültür elçisi olarak ödüllendirilen oda orkestrasıdır.
Kiev Solistleri,
34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında sizlerle...
Ankara'da ilk kez festivalimizde yer alacak olan topluluğa kemanda dünyaca ünlü virtüöz solist olan Valeriy Sokolov eşlik edecek. Sokolov, Yehudi Menuhin Okulu'nun en tanınmış mezunlarından biri olarak biliniyor
Valeriy Sokolov, kemanJ. S. Bach İki Keman için Konçerto, BWV 1043, re minor
I. Vivace
II. Largo, ma non tanto
III. Allegro
Valeriy Sokolov, keman / Yuri Stepin, keman
P. Tchaikovsky Souvenir de Florence / Floransa Anıları, O?. 70
I. Allegro con spirito
II. Adagio cantabile e con moto
III. Allegretto moderato
IV. Allegro vivace
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A.Vivaldi - Dört Mevsim
Keman Konçertosu, RV 269, "İlkbahar", mi Majör Allegro / Largo / Danza pastorale
Keman Konçertosu, RV 315, "Yaz", sol minor
Allegro non molto / Adagio e piano – Presto e forte / Presto
Keman Konçertosu, RV 293, "Sonbahar", Fa Majör
Allegro / Adagio molto / Allegro 'Caccia'
Keman Konçertosu, RV 297, "Kış", fa minör
Allegro non molto / Largo / Allegro
Valerii Sokolov, keman / Olga Shadrina, klavsen
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Yenimahalle
Mekan : MEB Şura Salonu
Mekan Adresi : Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beşevler Kampüsü K Blok
Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Kiev Soloists
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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