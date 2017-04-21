Türkiye'nin ilk çocuk şehri KidzMondo'da çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor! Trump Alışveriş Merkezi'nde 4 bin m2'lik alana yayılan KidzMondo'da 4-14 yaş arasındaki çocuklar 40 farklı meslek ünitesinde çalışıp para kazanıyor. Şehre havaalanından giriş yapıyor, istediği mesleği seçiyor, kostümlerini giyiyor ve işinin başına geçiyor.



Çalışırken hem eğleniyor hem öğreniyor! Büyüklerin yaşamını deneyimliyor, hayatın ekonomik döngüsünü kavrıyor! Gerçek dünyanın küçültülmüş hali olan KidzMondo'ya tüm çocuklar bayılıyor; çünkü bu şehri sadece onlar yönetiyor!



Çalışma Saatleri: Pazartesi: Kapalı



Salı-Çarşamba-Perşembe: 10: 00-16: 00



Cuma-Cumartesi-Pazar: 10: 00-20: 00



*Aşağıdaki tarihlerde ziyaret saatlerine dikkat etmenizi rica ederiz.



16 Nisan Pazar: 12: 00-18: 00



17 Nisan Pazartesi: 10: 00-18: 00



25 Nisan Salı: 10: 00-15: 00



26 Nisan Çarşamba: 10: 30-19.00



27 Nisan Perşembe: 10: 30-19.00



28 Nisan Cuma: 10: 30-19.00



29 Nisan Cumartesi: 10: 30-19.00



30 Nisan Pazar: 10: 30-19.00







Etkinliğe girişte çocuğa ait kimlik belgesinin gösterilmesi zorunludur.



7 yaşını doldurmamış çocuklar Kidzmondo Trump İstanbul'a yanlarında en az bir ebeveyn ile girebilir. Ebeveyn çocuğa parkta bulunduğu tüm süre boyunca eşlik etmelidir.



0-3 yaş arası çocuklar sadece Mini Kidizen Dünyası birimine giriş yapabilirler.



7-12 Yaş aralığındaki çocuklar Kidzmondo Trump İstanbul'a yalnız giriş yapabilir. Ancak giriş ve çıkış işlemleri sırasında ebeveyn çocuğun yanında olmalıdır. Çocuklarını almaya gelen yetişkinlerin kendilerine verilen geçerli fiş numarasını sunmaları gerekmektedir.



Yetişkinler Trump İstanbul'a sadece yanlarında bir çocuk olduğu taktirde kabul edilebilir.



Kidzmondo Trump İstanbul içerisinde yönetim tarafından yazılı &sözlü olarak belirtilen diğer tüm şartlar ve koşullar geçerlidir.



Kidzmondo'yu ziyaret eden 14 yaş üzeri bireyler aktivitelerden yararlanamazlar.



Biletix'le satılan biletlerin kapasitesi dolduğunda müşteriler Kidzmondo Trump İstanbul ana gişesinden kapasite ile ilgili bilgi alabilirler.



Kidzmondo Trump İstanbul'un diğer kurallarını görmek için internet sitesini ziyaret ediniz.



Bazı birimlerin önceden belirlenmiş programları vardır.



Bazı birimlerde çocukların güvenliği nedeniyle yaş ve boy sınırlamaları vardır.



Bazı birimler, doğum günü partileri veya özel etkinlikler için rezerve edilmiş olabilir.



Bazı birimlerde, yoğunluk nedeniyle sıra olabilir.



Her birimin belirli bir misafir kapasitesi vardır.



KidzMondo Trump İstanbul'da ebeveynler çocukların yerine birimlerde sıraya giremezler.



Birimlere sadece çocuklar girebilir, ebeveynler kabul edilmez.



Minik Kidizen Dünyası'na 0-3 yaş arası çocuklar ve ebeveynleri girebilir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : KidzMondo Trump İstanbul



Başlangıç Saati : 22.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 10: 00: 00



Kategori : KidzMondo



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır