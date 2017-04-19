Kıds 2017 3.anne ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı
İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org. A.Ş. tarafından düzenlenen KIDS 2017 3.Anne ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı ANFA Altınpark Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org. A.Ş. tarafından düzenlenen KIDS 2017 3.Anne ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı ANFA Altınpark Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Anne, Bebek ve Çocuk İhtiyaçlarıOyuncak, Tekstil, Mobilya, Gıda ve Besin Ürünleri, Çocuk ve Anne Genel İhtiyaçlar şeklindedir.
Düzenleyici: İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org. A.Ş.
Konusu: Anne ve Çocuk İhtiyaçları
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : Anfa Altınpark Expo Center
Mekan Adresi : İrfan Baştuğ Cd No: 142, Aydınlıkevler
Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Kategori : KIDS 2017 3.Anne ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io