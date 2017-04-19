Kıds 2017 3.anne ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı

İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org. A.Ş. tarafından düzenlenen KIDS 2017 3.Anne ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı ANFA Altınpark Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Kıds 2017 3.anne ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı

İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org. A.Ş. tarafından düzenlenen KIDS 2017 3.Anne ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı ANFA Altınpark Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Anne, Bebek ve Çocuk İhtiyaçlarıOyuncak, Tekstil, Mobilya, Gıda ve Besin Ürünleri, Çocuk ve Anne Genel İhtiyaçlar şeklindedir.

Düzenleyici: İnfo Uluslararası Fuar Tan. Org. A.Ş.

Konusu: Anne ve Çocuk İhtiyaçları

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Altindağ

Mekan : Anfa Altınpark Expo Center

Mekan Adresi : İrfan Baştuğ Cd No: 142, Aydınlıkevler

Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00

Kategori : KIDS 2017 3.Anne ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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