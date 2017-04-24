Kıdem Tazminatında Görüşmeler Başlıyor
Kıdem tazminatıyla ilgili hiçbir kurumla taslak paylaşmadıklarını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, konunun önümüzdeki haftadan itibaren ilgili paydaşlarla görüşmeye başlanacağını duyurdu.
Kıdem tazminatıyla ilgili hiçbir kurumla taslak paylaşmadıklarını ifade eden Bakan Müezzinoğlu, konunun önümüzdeki haftadan itibaren ilgili paydaşlarla görüşmeye başlanacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
-
Rusya buğday için Türkiye'ye heyet gönderecek
-
ÇAYKUR satılıyor mu?
-
EPDK'dan 4 akaryakıt şirketine 1,3 Milyon TL ceza
-
Avrupa'da skandal! Dev şirketin DEAŞ'a para ödediği ortaya çıktı
-
Uçuşlarını durduran Borajet, 400 kişiyi işten çıkarıyor
-
ODTÜ'lü Aslı 3 ayda Türkiye'nin 2. büyük kuşkonmaz üreticisi oldu
-
Dünya nükleer bomba beklerken, Kim'den bu fotoğraflar geldi