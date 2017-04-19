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Kıdem Tazminatı Taslağı Raftan İndi
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Kıdem Tazminatı Taslağı Raftan İndi

Bakan Müezzinoğlu, "Kıdem tazminatı için önümüzdeki haftadan itibaren belirlenen taslaklar üzerinden işvereniyle, çalışanıyla sendikalarıyla çalışacağız" dedi.

Kıdem Tazminatı Taslağı Raftan İndi

Bakan Müezzinoğlu, "Kıdem tazminatı için önümüzdeki haftadan itibaren belirlenen taslaklar üzerinden işvereniyle, çalışanıyla sendikalarıyla çalışacağız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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