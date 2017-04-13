Kıdem Tazminatı Fonu Kobi'lere Kredi Olsun'
İTO Başkanı İbrahim Çağlar, kıdem tazminatı fonunun kurulduktan sonra KOBİ'lere kredi olarak kullanılabileceği önerisini getirdi.
İTO Başkanı İbrahim Çağlar, kıdem tazminatı fonunun kurulduktan sonra KOBİ'lere kredi olarak kullanılabileceği önerisini getirdi.
Kaynak: Dunya.com
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