Kid Francescoli + Camp Claude

Fransız elektronik pop gurusu Kid Francescoli ve rock müziği yeniden yorumlayan Camp Claude 20 Ocak akşamı Babylon'da.



Kid Francescoli



"With Julia" albümü ile dikkatleri üzerine çeken Mathieu Hocine'nin projesi Kid Francescoli'ye vokalde Laetitia Abello, klavyede David Borras ve basta Olivier Scalia eşlik ediyor. Kid Francescoli'nin dinleyenleri etkileyen şarkıları, üyelerin Air ve Grandaddy hayranlıklarını gösteriyor. Marsatac Festivali'nde 2005 yılında sergiledikleri performansla dikkat çeken ve ardından "Blow Up" parçasıyla ismini geniş kitlelere duyuran Kid Francescoli, Sebastien Schuller ve Balthazar gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı.



Camp Claude



Mike Giffts, Leo Hellden ve Diane Sagnier'dan oluşan Camp Claude, elektronik müziği, pop ve rock elementleriyle harmanlıyor. İlk EP'leri "Hurricanes"i 2014 yılında yayınlayan üçlü, Rock en Seine Festivali'ndeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu sene yayınladıkları ilk albümleri "Swimming Lessons" ile isimlerini geniş kitlelere duyuran Camp Claude, 20 Ocak'ta Babylon sahnesine konuk oluyor.



Kapı Açılış 21: 30



Kid Francescoli 22: 30



Camp Claude 23: 59



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