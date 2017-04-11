Kick Boksçularımız göz doldurdu

Kick boksçularımızdan 4 madalya

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 6-9 Nisan tarihleri arasında Antalya Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen ve 15 ülkeden 1400 sporcunun katıldığı organizasyonda müsabakalar, low kick, full contact, kick light, light contact ve point fighting kategorilerinde gerçekleştirildi.

Turnuvaya 4 sporcu ile katılan Meram Belediyespor, 3 altın ve 1 bronz madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu. Serdar Çınar, 54 kiloda "Full" kategorisinde şampiyon olurken yine aynı kategoride 70 kiloda mücadele eden Sabriye Gür de birinci oldu. Zeynep Sudenas İlisulu ise +47 kilo "Point" kategorisinde şampiyon olurken Aleyna Sevimli ise 48 kilo "Full" kategorisinde bronz madalya kazandı.

Antalya'daki turnuvada kulüp olarak büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Meram Belediyespor Kick Boks Antrenörü Mehmet Güçlü, "Turnuvaya katılan 4 sporcumuzdan 3'ünün altın, birinin de bronz madalya kazanması göğsümüzü kabarttı. Altın madalya kazanan Serdar Çınar ile Sabriye Gür, temmuz ayında yapılacak Milli Takım seçmelerine büyük bir avantajla katılma hakkı elde etti. Bizlere her zaman büyük destek sağlayan Meram Belediye Başkanımız Sayın Fatma Toru ile Kulüp Başkanımız Hüseyin Saraç ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Onlar bizi desteklediği sürece başarılarımız artarak devam edecek" dedi.