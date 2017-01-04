Kıbrıslı Türk ve Rum Sendikalardan Müzakerelere Destek

Kıbrıslı Türk ve Rum sendikaları, adadaki soruna çözüm için müzakereleri sürdüren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'e destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.



Kıbrıs'taki Türk ve Rum sendikaları, 9-12 Ocak tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak müzakerelerde liderlere destek olmak amacıyla ara bölgede bir araya geldi.



Görüşmeye, DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs İşçi Federasyonu (PEO) Genel Sekreteri Pambis Kyritsis, Kıbrıs İşçi Konfederasyonu (SEK) Genel Sekreteri Andreas Matsas, Güney Kıbrıs'taki Kamu Görevlileri Sendikası Genel Sekreteri Glafkos Hadjipetrou ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel katıldı.



Görüşme sonrası okunan ortak açıklamada, Kıbrıs'taki Türk ve Rum sendikalarının, iki toplumun liderlerinden, demokrasi ve adalet ilkelerini ilerleten bir çözüm istediklerini belirterek, "Kıbrıs sorununun çözümünün Kıbrıslıların tümünün refahının güçlendirilmesini ve üretilen zenginliğin adil şekilde dağıtılmasını sağlayacak ön koşulları güvence altına alacak şekilde olmalıdır." ifadelerine yer verildi.



Adada olası bir çözümün, Kıbrıslıların günlük yaşamında güvenliğini, eşitliğini ve refahını güvence altına alacak hususları içermesinin önemine işaret edilen açıklamada, sendikaların müzakere sürecinde iki lidere ve müzakere heyetlerine destek vermeye hazır olduğu kaydedildi.