Kıbrıslı Liderler Kritik Konular İçin Yeniden Bir Arada

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs müzakereleri kapsamında bir araya geldi.

YENİDEN BİR ARADALAR

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Kıbrıs müzakereleri kapsamında yeniden bir araya geldi. Saat 11.00 sıralarında başlayan görüşme, BM Barış Gücü'nün ara bölgede müzakereler için tahsis ettiği binada gerçekleştiriliyor.

RUSM BASINI 'KRİTİK GÖRÜŞME' DEDİ

Rum basını bugünkü liderler görüşmesini, gündem maddeleri nedeniyle "kritik" diye niteledi.

Fileleftheros "Gündemde Zor Konular… Akıncı ve Anastasiadis Bugün Toprak, Garantiler, Ekonomi ve Organizasyonu Konuşacak… Güvenlik Başlığı İçin Değişiklik Senaryoları" başlıklı haberinde, bugünkü görüşme gündemindeki konuların çok ilgi çekici olduğuna vurgu yaptı.

"HAVADA KALANLAR KONUSUNDA KRİTİK GÖRÜŞME"

Politis haberi manşetten "Havada Kalanlar Konusunda Kritik Görüşme… Akıncı ve Anastasiadis Geriye Kalan Zor Konuları Görüşüyor" başlığıyla verdi. Liderlerin bugün ve cumartesi günü Mülkiyet, Toprak, Güvenlik, çözümün uygulanması ve ekonomik yönleriyle ilgili geriye kalan konulara değinmeye çalışacaklarını belirtti.

Alithia manşet haberine "Cenevre Öncesinde Çalışmalar Tavan", Haravgi de "Bir Antlaşma Olanaklarının Değerlendirilmesi" başlığını attı.