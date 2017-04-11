Kıbrıslı Liderler 2 Ay Sonra Yeniden Bir Arada

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, ENOSİS krizi nedeniyle kopan müzakerelerde 2 ay aradan sonra yeniden bir araya geldi. KKTC'de ENOSİS krizi nedeniyle 16 Şubat'ta kopan müzakereler yaklaşık iki ay aradan sonra bugün yeniden başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis bugün bir araya geldi. Ara bölgede yapılan görüşme BM'nin himayesinde gerçekleşiyor. Görüşme devam ediyor.



(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)