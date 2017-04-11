Kıbrıs'tan Türkiye'ye giren 14 mülteci yakalandı

İngiltere'ye gitmek için Kıbrıs'tan tekne ile Türkiye'ye gelen 10'u Bangladeş 4'ü Hindistanlı 14 kaçak Manavgat ırmağına girerken yakalandı



ANTALYA - Bangladeş ve Hindistan'dan yük gemileriyle İngiltere'ye gitmek üzere 3-4 aylık yolculuğun ardından Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan da tekne ile Türkiye'ye kaçak olarak gelen 10'u Bangladeşli, 4'ü Hindistanlı 14 kaçak Manavgat ırmağına giriş yapmak üzereyken yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri Akdeniz'in Manavgat ırmağı ile birleştiği boğazda Pirate isimli tekneyi durdur. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede yapılan aramada 10'u Bangladeşli, 4'ü Hindistanlı 14 kaçak yakalandı. Tekne kaptanı Mutlu Türkan ve 14 kaçak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerine teslim edildi.

10'u Bangladeşli, 4'ü Hindistanlı 14 kişi Jandarmadaki yasal işlemler ve Türkiye'ye kaçak giriş yaparken yakalanmalarından dolayı gerçekleştirilen mali işlemlerin ardından sınırdışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderilirken, tekne kaptanı Mutlu Türkan ise çıkarılmış olduğu mahkeme tarafından insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarından tutuklanarak Alanya Ceza Evine gönderildi.