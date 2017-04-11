Kıbrıs'tan Türkiye'ye Gelen 14 Mülteci Yakalandı

Bangladeş ve Hindistan'dan yük gemileriyle 3-4 aylık yolculuğun ardından Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan da tekne ile Türkiye'ye kaçak olarak gelen 10'u Bengaladeş, 4'ü Hindistan uyruklu 14 kaçak, Manavgat Irmağı'nda yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Akdeniz'in Manavgat Irmağı ile birleştiği boğazda Pirate isimli tekneyi durdurdu. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan teknede yapılan aramada 10'u Bangaladeş, 4'ü Hindistan uyruklu 14 kaçak yakalandı. Tekne kaptanı Mutlu T. ve 14 kaçak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerine teslim edildi.



Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderilirken, tekne kaptanı Mutlu T. ise mahkemece insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA