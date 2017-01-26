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Kıbrıs'taki Barış Gücünün Görev Süresi Uzatıldı
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Kıbrıs'taki Barış Gücünün Görev Süresi Uzatıldı
26 Ocak 2017 Perşembe 20:52
Kıbrıs'taki BM barış gücünün görev süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.
Kıbrıs'taki BM barış gücünün görev süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.
Kaynak:
Dunya.com
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