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Kıbrıs'taki Barış Gücünün Görev Süresi Uzatıldı
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Kıbrıs'taki Barış Gücünün Görev Süresi Uzatıldı

Kıbrıs'taki BM barış gücünün görev süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Kıbrıs'taki Barış Gücünün Görev Süresi Uzatıldı

Kıbrıs'taki BM barış gücünün görev süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Kaynak: Dunya.com

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