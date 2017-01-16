İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Kıbrıs'la ilgili iyimser bir hava var. Yıllardır devam eden tıkanıklığın ardından Kıbrıs'ta bir çözüm görebiliriz." dedi.



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısına katılmak için Brüksel'de bulunan Johnson, toplantıya girişte yaptığı açıklamada, "Toplantıda, Cenevre'de Kıbrıs'la ilgili ele alınanları gündeme taşıyacağım ve adada her iki toplumun ortaya koyduğu liderlikten bahsedeceğim. Kıbrıs'la ilgili iyimser bir hava var. Yıllardır devam eden tıkanıklığın ardından Kıbrıs'ta bir çözüm görebiliriz." ifadelerini kullandı.



Suriye'deki durumun da görüşmede gündeme geleceğini dile getiren Boris Johnson, İran'la varılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) yıldönümü olduğunu vurguladı.



Johnson, "Bu anlaşma, zor ve tartışmalı bir anlaşma. Ancak İranlıların nükleer teknolojiyi elde etmesini durdurdu. Önemli bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun çözümü yolunda P5+1 ve AB ile İran arasındaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı, geçen yıl 16 Ocak'ta uygulamaya girmişti.



Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerine bu hafta siyasi uzmanların katılımıyla teknik düzeyde devam edilmesi bekleniyor. Geçen hafta garantör ülkelerin de katıldığı Kıbrıs Konferansı'nda bulunan Boris Johnson, "Kararlılık ve siyasi istekle, tarihi bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyorum." demişti.