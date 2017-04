Kıbrıs'ta Barışın Sağlanması İçin Liberal Çözümler Üretilmeli"

Referandum sonrası Türkiye'den Ada'da çözüme katkı beklediklerini vurgulayan Avrupa Vatandaşlık Ödülü sahibi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elçil, "Kıbrıs'ta barışın sağlanması için liberal çözümler üretilmeli" çağrısı yaptı.



Centre for Turkey Studies (CEFTUS) / Türkiye Araştırmalar Merkezi tarafından organize edilen Türkiye'de referendum sonrası Kıbrıs görüşmelerinin ele alındığı programda Elçil konuştu.



Kıbrıs'ta barış sürecinde, aktif olarak eğitim alanında çalışmalarda bulunan Elçil, Tarihi Diyolog için Rum ve Türk Kıbrıslılar Derneği gibi organizasyonlarda da çalışıyor. Geçen yıl Avrupa Vatandaşlık ödülünü alan Elçil adanın iki kesiminde eğitim alanında ortak çalışmalar yürütüyor.



Friends of Cyprus grubu ile birlikte ortak organize edilen bu programın parlamentoda ev sahipliği İşçi Partili Gölge Savunma Bakanı ve Kıbrıs konusunda çalışan Fabian Hamilton üstlendi.



Hamilton 2017'nin ilk aylarında yapılan Kıbrıs görüşmelerinin ardından Mart 2017'de Kıbrıs'a giderek, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı ve Güney Kıbrıs Başkanı Anastasiades ile görüşmeler yaptı ve Hamilton Kıbrıs barış görüşmelerini liderlerle konuştu.



Ayrıca bir başka İşçi Partili milletvekili Khalid Mahmood'un da katıldığı programa Kıbrıs'ın her iki kesiminden kişiler katıldı. Güney Kıbrıs Britanya Temsilcisi Euripides Evriviades de katılımcılar arasındaydı.



Şener Elçil konuşmasında Kıbrıs'ın Kıbrıslı Türk ve Rumlara ait olduğunu ve çözümün de ancak onlar tarafından yapılabileceğini söyledi. Dışarıdan olan baskıların ve yönlendirmelerin görüşmelere negatif yansıdığını söyleyen Elçil, Türkiye'den göçlerin hem ekonomik hem de kültürel açıdan toplumu etkilediğini ekledi.



Ayrıca AKP hükümetinin Kuzey Kıbrıs'taki cami yapımı konusundaki etkisine değinen Elçil, "146 okula 220 caminin" düştüğünü söyledi. Kıbrıs'ın seküler olduğunu savunan Elçil bu yapılaşmanın Kıbrıslı Türklerin yapısına uygun olmadığını dile getirdi.



AK Parti hükümetinin olumsuzluklara rağmen 2004'teki Annan planını desteklemeleri ile kötünün iyisi olduğunu söyleyen Elçil referendum sonrası Kıbrıs'ta barışın sağlanması için liberal çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Böylece başkanlık sisteminin uygulanabilirliğini ve yararlığını gösterebileceğini belirteyen Elçil şimdiye kadar barış için en iyi desteğin sadece HDP gibi sol partilerden geldiğini belirtti. (Fotoğraflı) - Londra