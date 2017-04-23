Kıbrıs'ta 1950'li Yıllarda Ki 23 Nisan Coşkusu Fotoğraf Karesinde

Kıbrıs'ta 1950'li yıllarda yaşanan 23 Nisan günü yaşanan coşkuyu anlatan bir fotoğraf ortaya çıktı.



1950'li yıllarda çekilen bir fotoğraf Kıbrıs'da bir dağ köyü olan Lefkara'da 23 Nisan günü çocukların Türk bayrağına sevgisi, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığının çok güzel ve samimi bir göstergesi olarak ortaya çıkmakta. Halen 23 Nisan ruhunu yaşayan Sıdıka Arsal'ın bu fotoğrafı kardeşleri ve yeğenleri ile çekildiği ve torunları ile de bu coşkuyu aktarmış durumda olduğu kaydedildi. (BC - - ANKARA