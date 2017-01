Kıbrıs Rum Yönetimi KKTC Üniversitelirini Yakın Takibe Aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yüksek öğretimdeki gelişmesini engellemek için her türlü girişimleri yapan Kıbrıs Rum yönetimi, Eğitim ve Dışileri Bakanlıkları bünyesinde ünivertileri yakından takip için özel birim kurdu.



KKTC'deki Doğu Akdeniz Üniversitesinin (DAÜ) ilk kez dünyanın en saygın üniversite derecelendirme kriteri olan Times Higher Education (THE) listesine girmesiyle iyice rahatsız olan Rumlar, genelde KKTC üniversitelerini, özelde ise DAÜ'ye yakından izliyor.



Kıbrıs Rum Yönetimi Eğitim Bakanlığı ve Rum Dışişleri Bakanlığı sistemli bir şekilde özelde DAÜ ve tüm KKTC üniversitelerinin önünü kesmek için çalışıyor. KKTC'deki üniversitelerin yaptığı her uluslararası konferansa katılmak isteyen yabancı öğretim üyelerine KKTC'ye gelmemeleri ve KKTC'nin "işgal altında olduğu" yönünde tehditvari mailler gönderiyor.



Rum kesiminde yayımlanan Alithia gazetesinin haberine göre, ELAM Milletvekilleri Hristos Hristu ile Linos Papayanni, Doğu Akdeniz Üniversitesinin (DAÜ), yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) 2016-2017 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda yer almasıyla ilgili Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis'e soru yöneltti.



Listeyi hazırlayanları protesto ettiler



Her iki milletvekili de, DAÜ'nün söz konusu listede yer almasından dolayı duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdi.



Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, ilgili soruya verdiği yanıtta, Rum Eğitim Bakanlığının, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte listeyi hazırlayanlara yönelik protesto mektubu gönderdiğini söyledi.



Benzer faaliyetlerin, İngiltere'deki Güney Kıbrıs Yüksek Komiserliği tarafından da yapıldığını aktaran Kasulidis, her iki bakanlığın ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren üniversitelerin tanınmasının ileriye götürülmesi çabaları gibi durumlarda, sistematik bir şekilde ilgili birimleri bilgilendirdiğini ve protestoda bulunduğunu anlattı. - LEFKOŞA