Kıbrıs Rum Yönetimi Cenevre Konferansını Böyle Gördü

Politis gazetesinin Cenevre konferansı değerlendirme manşeti "Meydan okumalı zıtlık-Erdoğan, Türkeş, Çavuşoğlu ve Kotzias'tan Konferans Sonrası Açıklamalar.



Politis'in, "Erdoğan Askersiz Bir Senaryoya Hazır" başlığı altındaki haberinde, tarafların Cenevre konferansında "bekle" düğmesine bastılar diye yazdı.



Erdoğan'ın, Kıbrıs'ta sınırlı sayıda asker kalmasından yana olduğunu, Türk askerinin ancak Yunan askeri çekilmesi halinde adadan gideceğini söylediğini, dönüşümlü başkanlık ve Erenköy ile Güzelyurt'un birleştirilmesi durumunda kapalı bölge Maraş'ın iade edilebileceği şeklindeki sözlerini aktardı.



Alithia gazetesi "Aleksis Çipras, Kotzias'ın Cenevre'deki tutumundan rahatsız diye verdiği haberde, Tayyip Erdoğan'ın "Son Yunan Askeri giderse son Türk Askeri de Gider" manşetini attı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Dışişleri Bakanı Kotzias'ın Cenevre'de izlediği tutumdan ötürü "rahatsız olduğunu" yazdı.Haberde, Kotzias'ın sunduğu tezler ve konferansın devamını kabul etmemesi sebebiyle Çipras'ın, büyük rahatsızlık duyduğu, bu yüzden, 18 Ocak'ta teknokratların çalışmalarını tamamlamalarının ardından Cenevre'ye bizzat kendisinin gideceğini öne sürdü.



Diğer gazeteler ise konuya ilgili haberleri şu başlıklarla yansıttılar:



Haravgi: "Erdoğan askeri çekmeye hazır" - Atina: "Çabalarımızı sürdürüyoruz"



Simerini: "Tayyip Erdoğan: "Her zaman Kıbrıs'ta olacağız - "Türkiye'nin garantilerini çekmesini beklemeyin"



Fileleftheros: "Erdoğan toprak İstiyor - Erdoğan Pirgo'yu istiyor!" - GİRNE