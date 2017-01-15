Kıbrıs Rum Basınında Cenevre'den Notlar

Kıbrıs Rum Kesiminde bugün yayınlanan gazeteler Cenevre'deki Kıbrıs konferansı çerçevesinde yaşanan bazı diyaloglara yer verdi.



Politis gazetesi ilgili haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in, uluslararası konferansın açılışı sırasındaki konuşmasının başında, iki sıfatla "Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı" ve Kıbrıs Rum lider olarak burada yer aldığını açıkça dile getirdiğini belirtti. Anastasiadis'in "Kıbrıs Cumhuryeti"ni temsil etmesine ilişkin açıklamasının Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yanıtsız kalmadığını, "Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti"ni tanımadığını dile getirdiğini yazdı.



Habere göre, Anastasiadis ise bunun üzerine Çavuşoğlu'na yönelik olarak "Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tezlerini biliyoruz, bu konuda kalmak istemiyorum, ne de zıtlık istiyorum, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı olarak buradayım, bunu sizde çok iyi biliyorsunuz" ifadesini kullandı. Gazete haberinde ayrıca, Kıbrıs'ta yapılan müzakereler içerisinde, görüşlerinin bilinmesine karşın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın hiç bu konuya müdahil olmayacağının söylenmesinin de önemli bir konu olduğunu yazdı.



Çipras Kocias'ı yalnız bıraktı



Öte yandan Alithia gazetesi, Yunanistan Başbakanlığından, Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ın anlaşılmayan tutumunun sonucu olarak konferansın bir sonraki aşamasına Kocias'ın değil, Başbakan Aleksis Çipras'ın katılacağı şeklindeki bilgilerin sızdırıldığını belirtti. Gazete Yunanistan Başbakanlığının açıklamalarında Cenevre konferansının Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabaları açısından kritik bir adım olduğuna da dikkat çekildiğini yazdı. Habere göre söz konusu açıklamada Yunan Hükümeti'nin, adil ve kalıcı bir çözüm için yaratılan dinamiği korumaya kararlı olduğu ifade edildi. Açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs hükümetlerinin, koordineli ve işbirliği içerisinde çözüme yönelik olarak birlikte çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği de belirtildi. - LEFKOŞA