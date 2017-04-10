Kıbrıs müzakerelerinde yeni dönem yarın başlıyor



Ali Ruhluel / Lefkoşa, 10 Nisan (DHA) - Kıbrıs müzakerelerinde Şubat'ta çıkan krizle birlikte kopan görüşme sürecinde, yeni dönem yarın başlıyor.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, yarın saat 1000'da bir araya gelecek. Müzakere sürecinin sekteye uğramasının ardından 2 ay sonra gerçekleşecek liderler görüşmesi, Ara Bölge'de BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada yapılacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yle yarınki görüşmeye hazırlık niteliğinde bir toplantı gerçekleştirdi.



1950'de gerçekleşen Enosis plebisiti, sadece Rumlar arasında yapılmış olan ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören, gayrimeşru bir referandum çalışmasıydı.



Eide 'Şimdi yakınlaşma sağlama zamanı'



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide yarınki müzakere öncesi bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Eide, yapıcı bir görüşme olduğunu belirtti. Eide, 8 haftalık aranın ardından yarın görüşmelerin resmi olarak yeniden başlayacağını ve bugün liderlerle görüşüp yarınki görüşmeden beklentilerini dinlemek istediğini kaydetti. Rum lider Anastasiadis'in Madrid'de olmasından dolayı telefonda görüşeceğine işaret eden Eide, yarın en iyi şekilde müzakerelere yeniden başlayıp önümüzdeki haftalarda izlenecek süreçle liderler arasında anlaşmazlık konusu olan konularda yakınlaşma sağlamayı hedeflediklerini söyledi.



Eide 'Hakemlik yapmak yok'



Ekibiyle birlikte elinden geldiğince sürece yardımcı olacağını yineleyen Eide, sürecin liderler tarafından yürütülen bir süreç olduğunu, zaman zaman hakemlik yapacağı yönünde haberler çıktığını fakat bunların gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Kendisinin de liderlerin de BM Genel Sekreteri'nin de hakemlik istemediğini anlatan Eide, kendisinin nasıl yardımcı olabileceğini ve BM'nin nasıl bir destek sağlayabileceğine yine liderlerin karar vereceğini anlattı. 'Oldukça zaman kaybettik, güven de kaybettik' diyen Eide, liderlerin bu aradaki güven sorununu halletmeye çalışırken iki toplumda da sürecin güvenilirliğinin sorgulanmaya başlandığını belirtti. Eide, liderlere iki toplum arasında güveni yeniden tesis etme çağrısında bulundu. Anayasal konular, mal-mülk konuları, güvenlik konuları gibi pratiğe yansıyacak konuların ele alınacağı fakat günün sonunda yine iki toplumun birbirine güven duyması, yeniden birleşmeyi ve birlikte yaşamayı istemesi gerektiğini kaydeden Eide, bunda liderlerin ve toplum içindeki diğer aktörlerin de sorumluluğu olacağını kaydetti.



'Bu sadece bir başlangıç"



Eide, liderlerdeki masaya geri dönme motivasyonunu görmekten memnun olduğunu belirterek, bunun sadece bir başlangıç olduğunu ve başarılı bir sonucu garanti etmediğini kaydetti. Eide, şimdi yapılması gerekenin son krizden önceki aylarda elde edilen ve konuşulan tüm konuları bir araya toplayıp, anlaşmazlık bulunan konularda yakınlaşma sağlamak olduğunu ifade etti ve önümüzdeki günlerin gerekli iradenin var olup olmadığını göstereceğini belirtti.



'Önceki liderlerden daha iyi yere geldiler'



Görüşmelerde bir yöntem değişikliği olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Eide, kullanılan yöntemin iyi sonuçlar verdiğini ve söz konusu iki liderin kendilerinden önceki liderlerden daha iyi bir noktaya geldiklerinin açık olduğunu söyledi. Şimdiki durumun artık her şeyi bir araya toplayıp nihai ve bütünlüklü bir çözüme ulaşmayı gerektirdiğinin altını çizen Eide, kendisinin liderlerin kendisinden istediğinden daha ötesini yapamayacağını, ilerleyen haftalarda liderlerin süreci nasıl yürüteceklerine karar vermelerini isteyeceğini, artık aylar değil haftalardan bahsetmek istediğini söyledi.



'Müzakereler başarılı olursa doğal kaynaklar paylaşılacak'



Rum Yönetimi'nin yeni hidro-karbon anlaşmalarını imzaladığı ve bunun geçtiğimiz dönemde müzakerelerde 8 aylık bir gecikmeye neden olduğu hatırlatılan Eide, bu konuda yorum yapmak istemediğini, şimdi müzakerelerin kendisine odaklanma zamanı olduğunu, müzakerelerde başarı sağlanması halinde bu kaynakların bölüşüleceğini ve bunun da müzakere masasında halihazırda yerleşmiş bir konu olduğunu vurguladı.



Hakemlik ve yazılı resmi öneri istemediklerini söylemişti



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün yaptığı bir konuşmada, yarın başlayacak yeni müzakere döneminde, kimsenin müzakere masasında tek taraflı adımlar atmalarını beklememesi gerektiğini vurgulamış ve Kıbrıs Türk tarafının, son iki yılda çok ciddi adımlar attığını, yolun birlikte yürünmesi halinde sonuç alınabileceğini ifade etmişti. Yeni dönemde BM'ye de önemli görev düştüğünü vurgulayan Akıncı, BM'nin taraflar ve garantörler arasında çok ciddi bir mekik diplomasisi yürütmesi gerektiğini kaydetmiş; hakemlik ve yazılı resmi öneri istemediklerini söylemişti.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, son müzakerelerini 9 Şubat'ta yapmış; 10 Şubat'ta Rum Meclisi'nin Enosis plebisitinin okullarda anılması kararı almasıyla süreç zarar görmüştü. Liderler ortaya çıkan tabloyu ele almak için 16 Şubat'ta bir araya gelmiş ve Kıbrıs Türk tarafının alınan kararla ilgili sıkıntılarını aktarıp kararın geri alınmasını istediklerini ifade etmesiyle Anastasiadis, masadan kalkıp kapıyı sertçe vurarak görüşmeden çıkmasıyla çıkan krizle birlikte müzakere masası bozulmuştu. Geçen Cuma günü, Güney Kıbrıs'ta okullarda kutlanacak anma günlerini belirleme yetkisini meclisten eğitim bakanlığına veren yasa tasarısının Rum Meclisi'nde onaylanmasıyla ise, müzakere masasının tekrar kurulmasının yolu açılmıştı.



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