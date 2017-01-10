KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam Kıbrıs müzakerelerinde bugün "Yönetim ve Güç Paylaşımı" konusunun ele alındığını belirterek, "Her şey planlandığı gibi gitmekte." dedi.
Sözcü Burcu, Cenevre'de devam eden müzakerelerde verilen arada Türk basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
Yoğun geçen müzakerelerin bu akşam 20.30'a kadar devam edeceğini aktaran Burcu, "Bugün ağırlıkla 'Yönetim ve Güç Paylaşımı'nı tartıştık. Bu çok dinamik ve yoğun bir süreçtir. Bugün üstünde durduğumuz konular, kararlara Kıbrıs Türk tarafının etkin katılımı ve gelecekteki birleşik Kıbrıs'taki anayasanın ihtiyaca göre değişmesi icap ettiği zaman hangi kurallar çerçevesinde değişebileceğini tartışmak oldu." ifadesini kullandı.
Burcu Cenevre'deki Kıbrıs müzakerelerinin planlandığı gibi devam ettiğini belirterek, "Arzumuz planlandığı gibi yürümesidir." ifadesini kullandı.
Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde sürdürülen müzakereler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde bu sabah başlamıştı.
Müzakerelerde, tarafların yarın kendi haritalarını sunması bekleniyor. Müzakerelerin ardından 12 Ocak'ta, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılacağı uluslararası konferans düzenlenecek. Söz konusu konferansa Avrupa Birliği "özel gözlemci" statüsünde katılacak.
Konferansın açılışını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak ve ilk oturumuna başkanlık edecek. Garantör ülkelerin konferansa katılım düzeyi ise henüz netleşmedi.
Kıbrıs müzakereleri,? Ekonomi?, Avrupa Birliği?, Mülkiyet?, Yönetim-Güç Paylaşımı?, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler?? olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.
Kıbrıs Müzakerelerinde Kritik Cenevre Zirvesi
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam Kıbrıs müzakerelerinde bugün "Yönetim ve Güç Paylaşımı" konusunun ele alındığını belirterek, "Her şey planlandığı gibi gitmekte.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam Kıbrıs müzakerelerinde bugün "Yönetim ve Güç Paylaşımı" konusunun ele alındığını belirterek, "Her şey planlandığı gibi gitmekte." dedi.