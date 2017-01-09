Kıbrıs Müzakerelerinde Kritik Cenevre Zirvesi

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde başlayan Kıbrıs müzakerelerinde "Güvenlik ve Garantiler??" temel başlığının görüşüldüğü günün ikinci liderler görüşmesi tamamlandı.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis müzakerelerin ilk gününde akşam ikinci defa bir araya geldi.



Görüşmede liderler "Güvenlik ve Garantiler??" temel başlığını masaya yatırarak fikir teatisinde bulundu.



İlk gün görüşmelerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis ile müzakere heyetinde bulunan delegasyonun akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.



Yarın devam edecek müzakerelerin ilk toplantısında yönetim-güç paylaşımı, Avrupa Birliği (AB) ve ekonomi başlıkları görüşülecek.



BM Cenevre Ofisi'nde başlayan müzakerelerde Kıbrıslı liderler, günün ilk görüşmesini bu sabah gerçekleştirmişti.



"Gerçeğin ortaya çıkacağı bir andayız"



KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, verilen arada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk günün gündeminde "Mülkiyet", ardından "Yönetim ve Güç Paylaşımı" bulunduğunu ifade ederek konuların planlandığı gibi tartışıldığını belirtmişti.



Burcu'nun ardından basın toplantısı düzenleyen BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ise müzakerelere iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Şimdi son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Gerçeğin ortaya çıkacağı bir andayız. Mantığım güçlü bir şekilde 'zor ama mümkün' olacağını söylüyor." ifadesini kullanmıştı.



Çarşamba günü sona erecek müzakerelerin ardından 12 Ocak'ta garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile adanın her iki tarafından delegasyonun katılacağı uluslararası konferans düzenleneceğini anımsatan Eide, AB'nin de konferansa "özel gözlemci" statüsünde katılacağını aktarmıştı.



Kıbrıs müzakereleri,? Ekonomi?, Avrupa Birliği?, Mülkiyet?, Yönetim-Güç Paylaşımı?, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler?? olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.