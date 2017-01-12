Kıbrıs Müzakerelerinde İlk Kez Taraflar Haritalarını Sundu





Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yapılan müzakerelerin son gününde ilk defa taraflar kendi haritalarını sundu.



Haritalar BM'nin çelik kasasına konurken, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, örüşmelerde çok sayıda konunun çözüme kavuşturulduğunu, bazı diğer konularda da çözüme yakın olunduğunu söyledi. Eide düzenlediği basın toplantısında, "Bu en iyi şans. Bu şanstan daha iyi dört ay veya sekiz ay veya iki veya 42 yıl veya elli iki yıl bekleyerek daha önce denendiği gibi bir şey çıkacağını sanmıyorum. Uluslararası baktığımız zaman trend çizgilerinde bir şey yok. Biliyorsunuz dünya daha yapıcı, insanların daha birlikte, problemlerin daha kolay aşıldığı, daha fazla yardımcı olan dünya lideri elde ettiğimiz bir hale gelmiyor." şeklinde konuştu.



Program kapsamında perşembe günü garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanları ile adanın her iki tarafından delegasyonların katılacağı uluslararası konferans düzenlenecek. Konferansın ana gündem maddesi ise "Güvenlik ve Garantiler" olacak.



euronews muhabiri Efi Koutsokosta bildiriyor:



"İki taraf arasındaki siyasi iç sorunların aşamaları bu gece ilk kez gerçekleşen toprak meselesi için harita değişimi ile sona eriyor. Güney Kıbrıs sözcüsüne göre şimdiye kadar yönetim bölümleri, anayasa meselesi gibi bazı konularda ilerleme ve yakınlaşma oldu. Bununla birlikte, hiç kimse bu aşamada ya Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için nihai bir çözüm olacağı yönünde iyimserlikle odadan ayrılmıyor."



Auteur: euronews-tr



Tags: Kıbrıs Avrupa Birliği Yunanistan Türkiye ilk taraflar kez müzakerelerinde haritalarını sundu Gepost: 12 januari 2017