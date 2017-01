Kıbrıs Müzakereleri Umut Veriyor, Görüşmeler 18 Ocak'ta Yeniden Başlayacak

Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen görüşmelere 18 Ocak tarihine kadar ara verildi. Müzakerelere Kıbrıslı Türk ve Rum liderler harici garantör ülkelerden Türkiye de katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili net mesajlar verdi.



"Bunu daha önce konuşmuştuk. Eğer askerler çekilecekse, adadan her iki tarafın da askerleri çekilmelidir."



Dışişleri bakanları düzeyinde başlayan görüşmelere, teknik konuların çözülebilmesi için ilerleyen tarihlerde bazı uzmanlar da katılacak. Birleşmiş Milletler yetkilileri Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis'in 20 aylık süre içerisinde kaydettiği ilerlemeden dolayı oldukça memnun.



Espen Barth Eide, Kıbrıs'tan sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri: "Nihai karar halk tarafından referandumda verilecek. Aynı gün her iki tarafta da bir referandum yapılacak. Bu işin sonucunu öğrenmek için elbette oylama sonrasını beklememiz gerekiyor."



Türk ve Rum kesiminin bağımsız bir devlet altında birleşmesini öngören 'Annan Planı', 2004 yılında Türkler tarafından kabul edilmiş ancak Güney Kıbrıs'ta yapılan referandumla reddedilmişti. Barış görüşmeleri Mustafa Akıncı'nın seçimleri kazanmasının ardından 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.



