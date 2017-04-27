Kıbrıs Müzakereleri

Bazı Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri, Kıbrıs müzakerelerinde güven artırıcı önlemeler kapsamında açılması planlanan Derinya sınır kapısını ziyaret etti.



Slovakya'nın Lefkoşa Büyükelçiliğince düzenlenen etkinlikte, bazı Kıbrıslı Rum ve Türk siyasi parti temsilcileri Derinya sınır kapısında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.



Burada, partiler tarafından ortak hazırlanan bildiriyi okuyan Slovakya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Oksana Tomova, siyasi parti temsilcilerinin bölgeye gerçekleştirdikleri ziyaretin Kıbrıs'ta iki toplum arasındaki işbirliği, güven ve barış içinde bir arada yaşama yönündeki çabalara katkıda bulunacağına inandığını vurguladı.



Büyükelçi Tomova, iki kesim arasında daha fazla geçiş noktasının açılmasının iki lider arasında varılan en önemli güven artırıcı önlemler arasında olduğunu belirterek kapıların açılması yönünde çalışma yapanlara duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kıbrıs Rum Kesimi'nde faaliyet gösteren Mağusa Kenti İnisiyatifi üyesi Chirstakis Nikitas da Kıbrıs sorununa çözüm bulma yönünde yürütülen müzakerelere destek verdiklerini aktararak ziyarete katılma amaçlarının bu desteği bir kez daha ifade etmek olduğunu söyledi.



Mağusa İnisiyatifi üyesi Okan Dağlı da çalışmaların başlamasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen henüz bitmediğine dikkati çekerek BM kontrolündeki ara bölgede ise hiçbir çalışma yapılmadığını görmekten büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.



Çalışmaların daha uzun süreceğinin ortada olduğunu belirten Dağlı, kapının en kısa sürede açılmasını istediklerini kaydetti.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis Kıbrıs müzakerelerinde Mayıs 2015'te güven arttırıcı önlemler kapsamında vardıkları mutabakat çerçevesinde Gazimağusa kentindeki Derinya ve Lefke kentindeki Aplıç sınır kapılarının açılmasını kararlaştırmıştı.