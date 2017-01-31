Kıbrıs Müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs'ta devam eden müzakerelere ilişkin, çözümün halen mümkün olduğunu fakat üzerinde çalışılması gereken birçok konu bulunduğunu söyledi.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Eide'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Yaklaşık iki saat süren görüşmede, Kıbrıs Türk tarafı adına müzakereleri yürüten Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da hazır bulundu.



Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Eide, yarınki liderler görüşmesinde, ileriye doğru atılacak adımların ele alınacağını belirterek, güvenlik ve garantiler konusu dahil tüm konuların açık durumda olduğunu, aynı zamanda diğer başlıklardan da arta kalan bölümler olduğunu vurguladı.



Eide, görüşmelerde tüm konuların birbirine bağlı şekilde ele alındığını aktararak, liderlerin yarınki buluşmada Kıbrıs Konferansının siyasi düzeyde ne zaman yeniden toplanabileceğinin görüşüleceğini dile getirdi.



Doğru zamanda doğru içerikle konferansın toplanmasının önemine işaret eden BM Özel Danışmanı Eide, gelecek hafta ve ayların en iyi şekilde ve maksimum verimlilikle ve yapıcılıkla geçirilmesi gerektiğini söyledi.



"Kıbrıs'ta çözüm halen mümkün"



"Kıbrıs'ta çözüm halen mümkün fakat üzerinde çalışılması gereken birçok konu var." diyen Eide, tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üye ülkelerinin çözüme destek verdiklerini ve "Adadaki mevcut durumun sürdürülemeyeceği" görüşünü paylaştıklarını ifade etti.



Eide, müzakerelerde bir konunun diğer bir konudan tamamıyla izole şekilde tartışılamayacağını belirterek, "Örnek olarak 'güvenlik' konusunun hem yerel hem de uluslararası boyutu var. Bu nedenle liderler kendi aralarında görüşmelerini sürdürürken, hem yurt içi hem uluslararası boyutta çalışmalarını da beraber yürütüyor." dedi.



KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomi?, Avrupa Birliği?, Mülkiyet?, Yönetim-Güç Paylaşımı?, Toprak ile Güvenlik ve Garantiler??" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.