Kıbrıs Müzakereleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ı kabul etti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, 9-12 Ocak'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak müzakereler öncesi Cumhurbaşkanılığı Sarayı'nda Başbakan Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Denktaş ile bir araya geldi.



Özgürgün, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ile haftalık olağan görüşmelerde zaten bir araya geldiklerini, ancak bugün Cenevre'de yapılacak müzakerelerden önce bir değerlendirme fırsatı bulabildiklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı ile Cenevre'deki görüşmelerde, Türk tarafının anlaşma niyetini açıkça ortaya koyması ve anlaşma zemininde elinden geleni yapması konusunda hemfikir olduklarını ifade eden Özgürgün,"Cenevre'de bir anlaşmaya varılabilmesi için Türk tarafının bugüne kadar olduğu gibi yapıcı tavrını ortaya koyması, Rum tarafının da yapıcı bir adım atmasının gerekiyor. Biz iyi niyetle gidiyoruz. Gerek cumhurbaşkanı gerek hükümet gerekse siyasi partiler olarak orada bulunacağız. Bu da ciddiyetimizi gösteriyor." dedi.



Garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de Cenevre'deki müzakerelere katılacağına, bu formatın, 1960'lı yıllardan bu yana ilk kez uygulanacağına işaret eden Özgürgün, "Görüşmelerin bir anlaşma noktasında, olumlu sonuçlanmasını istiyoruz. Benim düşüncem yıllardır süren konunun bir şekilde olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasıdır. Artık Rum tarafı da bilmelidir ki, görüşmeler Türk tarafı bu kadar olumlu adım atmasına rağmen olumlu sonuçlanamazsa müsebbibi Türk tarafı değildir. Bu görüşmelerin ilanihaye devam etmesi söz konusu olmayacaktır." ifadesini kullandı.



Akıncı daha sonra muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit'i kabul etti.



Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı. Taraflar, 20-21 Kasım'da İsviçre'nin Mont Pelerin kasabasında yürütülen müzakerelerden, Rum yönetiminin beklenen adımları atmaması nedeniyle sonuçsuz ayrılmıştı.



Taraflar, 1 Aralık'ta aldıkları kararla İsviçre'nin başkenti Cenevre'de 9 Ocak'ta bir araya gelme, 11 Ocak'ta kendi haritalarını sunma ve 12 Ocak'ta da garantör ülkelerin katılacağı uluslararası konferansta buluşma konusunda anlaşmıştı.