Kıbrıs Konferansı'na "Teknik Uzmanlar" Arası (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak'ta uzmanların, daha sonraki bir tarihte ise bakanların bir araya geleceğini, buradan bir sonuç çıkması halinde de başbakanları davet edeceklerini söyledi.



Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı sonrası basın toplantısı düzenledi.



Kıbrıs müzakerelerinde kritik bir aşamaya gelinmesinin ardından adadaki iki taraf ve garantörlerin katılımıyla Kıbrıs Konferansı'nın gerçekleştirildiğini anımsatan Çavuşoğlu, dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek müzakere sürecine ilişkin durum değerlendirmesi yaptıklarını anlattı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında Kıbrıs Konferansı'nda sabah ilk oturumun yapıldığını, ardından çalışma yemeğinde konuları ayrıntılarıyla bir fikir jimnastiği şeklinde tekrar görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, Guterres, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ikili görüşmelerde bulunduğunu belirtti.



Çavuşoğlu, Guterres ve Mogherini ile Suriye ve Astana süreci konularını da görüştüklerini kaydetti.



Üç garantör ülke olarak İngiltere ve Yunanistan temsilcileriyle görüştüklerini, bunun yanı sıra Guterres ile ayrı bir toplantı da yaparak bundan sonra nasıl bir yol izleneceğine dair yol haritasını ortaya koyduklarını ifade eden Çavuşoğlu, konferansın son bölümünde tekrar bütün tarafların bir araya geldiği bilgisini paylaştı.



Türkiye'nin çözüm konusundaki kararlılığını baştan beri vurguladıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Kıbrıs'taki sorunun çözümünün Doğu Akdeniz'de güven ve yeni iş birliği imkanları yaratacağına biz inanıyoruz. Bu herkes için kazan kazan sonucu getirecektir. Konferansta alınan kararlar çerçevesinde uzmanlar, bugün dile getirilen görüşlerin nasıl yakınlaştırılabileceğine dair bir teknik çalışma yapacaklar. Bugün itibarıyla bakanlar düzeyinde değil, artık bundan sonra ilk toplantı, bu konferansın devamı şeklinde teknik ekipler tarafından gerçekleştirilecek, yani yardımcılarımız tarafından."



"Türkiye'nin garantörlüğü Kıbrıs Türk halkı için çok önemli"



Farklı konularda farklı tutumlar bulunduğunu, bunun da doğal olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak güvenlik ve garantiler konusunda tutumumuzu net bir şekilde ortaya koyduk. Bizim tutumumuzla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti heyetinin tutumu tamamen örtüşüyor. Ortada bir gerçek var ki Türkiye'nin garantörlüğü, Türkiye'nin güvencesi, garantisi, Kıbrıs Türk halkı için hayati derecede önemlidir." değerlendirmesini yaptı.



Başından beri her iki tarafın da düşüncelerini dikkate almak gerektiğini söylediklerini hatırlatan Çavuşoğlu, neticede konunun referanduma gideceğini bildirdi.



Kıbrıs Türk halkının Türkiye'den beklentilerinin kendileri için esas kriter olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bunu da toplantılarda açıkça söylediklerini aktardı.



Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu çerçevede 18 Ocak'ta yardımcılarımız tekrar bir araya gelecekler, her ülke kendi başkentlerinde tüm bu konularla ilgili somut önerilerini hazırlayacaklar. Birleşmiş Milletlerin de yardımıyla tekrar bir araya gelinip tüm bu konulardaki pozisyonları uzmanlar, yardımcılarımız değerlendirecek. Bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra tekrar dışişleri bakanları olarak bir araya gelecek ve buradan da bir sonuç çıkarsa başbakanları davet edeceğiz; süreci bağlamak için. Böyle bir süreci izleme konusunda hemfikir olduk, konsensüs sağladık."



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin görüşmelerin ara verilmeden sürmesini talep ettiğini ancak Yunanistan tarafının zaman istediğini belirtti.



(Sürecek)