Kıbrıs Konferansı Cenevre'de Başladı





Kıbrıs'taki soruna çözüm bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferans İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.



Taraflar arasında harita değişiminin de yapıldığı üç gün süren son müzakerelerin ardından düzenlenen konferansa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılıyor.



Kıbrıs müzakerelerin 6 temel başlığından biri ve bugünkü konferansın ana gündem maddesi ise "Güvenlik ve Garantiler??".



Kıbrıslı Rumlar garantör sisteminin kaldırılmasını ve adadaki yaklaşık 30 bin Türk askerinin çekilmesini isterken, Kıbrıslı Türkler ise askeri kendi güvenliklerinin garantisi olarak görüyor.



euronews adına Sertaç Aktan Cenevre'den bildiriyor:



"Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuçoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cenevre'de aynı otelde kalıyorlar ve gece geç saatlere kadar "Güvenlik ve Garantiler" konusunu ele aldılar. Türk tarafının pozisyonu, adada güvenlik anlaşmaları ve güvenlik güçlerinin varlığı bir çözüme ulaşıldığında azalıcak dahi olsa meşru seviyede devam etmesi yönünde. Rumlar ise buna itiraz ediyorlar."



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Tags: Cenevrede Kıbrıs Birleşmiş Milletler başladı Konferansı Kıbrıs Politikası Türkiye-Kıbrıs ilişkileri Gepost: 12 januari 2017