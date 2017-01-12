Kıbrıs Konferansı - BM Genel Sekreteri Guterres (2)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı'nda pek çok önerinin dile getirildiğini belirterek "hızlı bir çözüm yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm" amaçladıklarını bildirdi.



Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde yapılan Kıbrıs Konferansı'na verilen arada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lideri Nikos Anastasiadis'i de yanına alarak basın toplantısı düzenledi.



Kıbrıs Konferansı'nda pek çok önerinin masaya konulduğunu söyleyen Guterres, özellikle "Güvenlik ve Garantiler" konusunda gelişmeler kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.



Kimsenin mucize beklememesinin önemini vurgulayan Guterres, "Hızlı bir çözüm yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm amaçlıyoruz." dedi.



Konferansa Guterres, Akıncı ve Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeler adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson katılıyor. "Özel gözlemci" sıfatıyla konferansta yer alan Avrupa Birliği'ni (AB) ise AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil ediyor.



Konferansa akşam saatlerinde devam edilmesi bekleniyor.



Konferansın ana gündem maddesini, müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler??" oluşturuyor.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konferansın öğleden önceki kısmında yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta on yıllardır devam eden müzakerelerin ucu açık bir şekilde sürdürülmesinin kimseye yararı bulunmadığını ve müzakerelerin 6 temel başlığından biri olan "Güvenlik ve Garantiler??" düzenlemesinin gereklilik olduğunu vurgulamıştı.



Kıbrıslı liderler son üç ayda İsviçre'de iki kez bir araya gelmişlerdi. Liderlerin Cenevre'deki üçüncü buluşmasının ardından gerçekleşen uluslararası konferans, adanın geleceğinde belirleyici rol oynayabilir.