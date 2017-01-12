Kıbrıs İçin Uluslararası Konferans Bugün Başlıyor





Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için İsviçre'deki Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde sürdürülen görüşmeler sona erdi.



Müzakerelerin üçüncü ve son gününde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis kendi haritalarını sundu.



Haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlendi.



Sunulan haritaların artık Birleşmiş Milletler'in tasarrufunda olduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu şöyle konuştu:



"Anımsatmak isterim, oran olarak, Kıbrıs Rum tarafının yüzde 28,2, Kıbrıs Türk tarafının da yüzde 29,2 önerileri, yaklaşmış önerilerdi. Haritaların bu oranlara uygun olarak hazırlandığı tespit edildi ve BM'ye teslim edildi. Korumalar eşliğinde kilitlenmek üzere yerine götürüldü"



Gelinen sürecin diyaloğun devam etmesi için iyi bir temel oluşturduğunu belirten Güney Kıbrıs Rum Kesimi hükumet sözcüsü Nikos Christodoulides de "Öncelikli olarak Kıbrıs Türk tarafının sunduğu haritanın kriterlere uygun olup olmadığı incelendi ki yüzde 29.2. Aynı zamanda haritanın bizi memnun etmeyen yönleri ve biçimleri de var. Nihai olarak bizi memnun etmeyen yanları mevcut. Zaten anlaşmazlıklar cumhurbaşkanı tarafından yazılı olarak da bildirilmişti" ifadelerini kullandı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün garantör ülkelerin katılımıyla düzenlenecek uluslararası konferansın açılışını yapacak.



Uluslararası konferansın ana gündem maddesi "Güvenlik ve Garantiler" olacak.



Konferansta garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanları ile adanın her iki tarafından delegasyonlar hazır bulunacak.



Konferansta Avrupa Birliği de "gözlemci" sıfatıyla yer alacak.



Auteur: euronews-tr



Tags: Kıbrıs Kıbrıs Politikası Müzakere Cenevre konferans bugün başlıyor Nikos Anastasiadis için uluslararası Gepost: 12 januari 2017